Har man inte fått nog av skräck i rymden efter Dead Space-remaken och The Callisto Protocol, kanske Fort Solis är värt att hålla ett öga på. På förhand imponerar det åtminstone på röstskådespelarfronten, som bland annat inkluderar Troy Baker (Joel i The Last of Us, Higgs i Death Stranding och många fler) och Roger Clark (Arthur Morgan i Red Dead Redemption 2).

I en ny video/trailer för spelet snackar Baker lite om varför han nappade på projektet, och utöver att handlingen och premissen lockade honom som spelare, har han även längtat efter att få jobba med Clark sedan han spelade Red Dead Redemption 2.

Spelet kretsar kring ett larm från en avsides belägen gruvbas på Mars, som karaktären Jack Leary (Clark) får i uppdrag att kolla upp. Föga förvånande står allt inte rätt till, och Jack måste med hjälp av bland annat ljudloggar och övervakningsfilmer pussla ihop vad som hänt med personalen, samtidigt som hans flyktväg blockeras av en storm.

Fort Solis släpps den 22 augusti på Playstation 5 och pc, och ett släpp på Xbox vid ett senare tillfälle har inte uteslutits.