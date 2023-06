Efter många om och men tar filmatiseringen av Minecraft konkret form, och en viktig pusselbit verkar nu ha fallit på plats – vem som spelar Steve. Det blir självaste Pedro Pascal som får äran att ta hand om ender-draken, om productionlist.com har rätt.

Pascal gjorde rollen som Joel i tokhyllade HBO-serien The Last of Us. Han är även känd från tv-serier som The Mandalorian, Game of Thrones och Narcos.

Inspelningen av Minecraft-filmen börjar på Nya Zeeland den 7 augusti. Regin sköts av Jared Hess (Napoleon Dynamite) och i en annan roll hittar vi Jason Momoa (spelade Khal Drogo i Game of Thrones).

Minecraft-filmen har varit på gång i nära tio år, men har haft svårt att bli av. Men nu ser det alltså ut att hända saker. Det har sagts att den får premiär i april 2025, men det är inget du bör satsa pengar på.