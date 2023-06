Bloober Team satte sig själva på spelkartan med spel som Layers of Fear, Observer, Blair Witch och The Medium, vilket lett till att de fått den stora äran att göra en remake av Silent Hill 2. Den nyversion av Layers of Fear (första och andra spelet) som nyligen släpptes markerade dock slutet för en fas som de själva kallar för Bloober Team 2.0.

I en intervju med Engadget säger en av medgrundarna till studion, Piotr Babieno, att 2023 markerar slutet på en era där de skapat psykologisk skräck och att de nu påbörjar Bloober Team 3.0, där de ska satsa helhjärtat på "skräck för den breda massan". Vidare säger han att de tidigare har fokuserat på handling, atmosfär, grafik och musik, snarare än spelmekanik.

Men det ska det som sagt bli ändring på, och framledes tänker de förlita sig på action och interaktioner från spelaren, vilket de hoppas ska leda till att fler spelar deras titlar – en linje de anammade när de påbörjade utvecklingen av Silent Hill 2-remaken under 2019. Intressant nog har personer från Konami sagt att en remake av just Silent Hill 2 prioriterades eftersom det är "sann psykologisk skräck".