Som väntat blev det mer eller mindre pannkaka av The Settlers: New Allies, och recensent Olander var inte nådig i sin recension, där han krönte spelet med den sällan skådade 1:an i betyg. Men än finns det hopp för de som vill ha ett vettigt, modernt spel i Settlers-anda.

Mannen bakom hela serien, Volker Wertich, har nämligen startat eget och utannonserade i februari Pioneers of Pagonia, som av beskrivningen att döma var mer eller mindre The Settlers med ett nytt namn. Då fick vi nöja oss med en enklare koncepttrailer, men nu har vi fått en in game-trailer som visar hur spelet faktiskt kommer att se ut.

Man får nog säga att det ser ut ungefär som man väntat sig. Träd huggs ner och växer med tiden upp, bröd bakas, stenar hackas sönder och varor säljs i marknadsstånd. Skogarna är dock inte bara fyllda av bär och kottar, och i slutet av trailern får vi se en varulv komma ut från en grotta.

Pioneers of Pagonia släpps i early access på Steam i slutet av året.