Metacritic har officiellt gått ut med vilket spel som hitintills fått högts betyg i år. Vi pratar nu om månaderna 1:a januari fram till 30:e juni under 2023. Spelen måste minns ha fått sju professionella recensioner för att få inkluderas och här nedan är listan på topp 20.

Som alla (förmodligen) vet så rankar Metacritic ett spel från 1-100.

1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch) – 96

2. Metroid Prime Remastered (Switch) – 94

3. Resident Evil 4 remake (PS5) – 93

4. Street Fighter 6 (PS5) – 92

5. Dead Space (PS5) – 89

6. Final Fantasy XVI (PS5) – 88

7. Theatrhythm Final Bar Line (Switch) – 87

8. Hi-Fi Rush (Xbox Series X) – 87

9. Diablo IV (PC) – 87

10. Star Wars Jedi: Survivor (PS5) – 85

11. Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo (Switch) – 85

12. Humanity (PS5) – 85

13. A Space For The Unbound (Switch) – 85

14. Octopath Traveler II (Switch) – 84

15. The Murder of Sonic the Hedgehog (PC) – 84

16. Hogwarts Legacy (PS5) – 84

17. Cassette Beasts (PC) – 84

18. Labyrinth of Galleria: The Moon Society (Switch) – 83

19. Age of Wonders 4 (PC) – 83

20. Doomblade (PC) – 83

Metacritic är ständigt förekommande i diskussionen om betyg (inte minst här på FZ) då det är många spel som recensionsbombas. Starfield till exempel, som inte ens släppts än har redan fått dåliga betyg och frågan landar då i hur många nypor av salt man ska ta recensionerna på sidan med och om man överhuvudtaget ska lägga vikt. Men oavsett så är det en populär sida för många där de både tittar på betyg och ger betyg själva.