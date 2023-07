En jobbannons från Maxis för "The Sims 5", eller Projekt Renee som arbetsnamnet lyder, ger några ledtrådar om hur spelet kommer finansieras. Det lutar att det blir någon form av gratisåtkomst av grundspelet, med ingame-butik som ska finansiera det hela.

Men annonsen använder termen "free to enter", inte det mer etablerade "free to play", skriver skriver Simscommunity. Oklart om det har någon praktisk betydelse.

Jobbet det gäller är rollen som "Head of Marketplace and Monetization", vilket betyder ansvar för ingame-butiken och för för spelets finansiering. Den inbyggda marknadsplatsen ska ha både officiellt och användarskapat innehåll (både betalt och kostnadsfritt).

"The Sims 5" är fortfarande tidigt i utvecklingen, så mycket kan ändras på vägen. Men av den när tjänsten att döma så verkar EA och Maxis satsa på att finansiera spelet via köp direkt i spelet istället för att ta betalt för titeln som tidigare. Sims-spelen har alltid varit drivande i att dra in mer pengar via massiva mängder extramaterial, och det lär med all säkerhet inte minska den här gången.