I början av året antydde Neil Druckmann en fortsättning på The Last of Us-berättelsen, men än är The Last of Us Part 3 inte officiellt presenterat. Men under helgen poppade två separata uppgifter om spelets existens upp på nätet, skriver Eurogamer.

Först två saker: 1) uppgifterna är obekräftade rykten, och 2) om de stämmer kan de innehålla milda spoilers.

Dåså, här är ryktena:

Den ena uppgiften kommer från läckaren ViewerAnon på Twitter och hävdar att Ellie är "minst lika viktig" i Part 3 som hon var i tvåan, och det är kanske inte helt överraskande. Samma person menar också att "major filming" kommer genomföras i år. Oklart exakt vad det syftar på, men möjligen inspelning av motion capture.

Läcka nummer två är en DanielAPK som för betalande Patreons delar uppgifter om fem nya sidokaraktärer. De uppges bo i utkanten av en postapokalyptisk stad och överleva som "svavengers".

Gör en minnesanteckning och plocka fram den för jämförelse om/när The Last of Us Part 3 blir officiellt.