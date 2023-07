Team Ninja kan det där med asiatiska närstridsspel, och efter att senast ha tagit oss till en alternativ version av Kina i Wu Long: Fallen Dynasty, bär det återigen av till Japan i kommande Rise of the Ronin. Det utannonserades förra året som ett actionrollspel med öppen spelvärld och strider med både svärd och skjutvapen.

Nu har läckaren The Snitch släppt ytterligare påstådda uppgifter om spelet, som menar att det är en blandning av Assassin's Creed, Ghost of Tsushima och Dark Souls. En aspekt av det sistnämnda är att Rise of the Ronin använder föremålsbeskrivningar för att brodera ut världen och dess invånare. Inflytandet från Assassin's Creed kan i sin tur ses i en påstådd bild av spelets karta, som är täckt av en hel del ikoner, och spelet sägs ha sidouppdrag i samma stil som AC.

The Snitch hävdar även att spelet är tänkt att släppas under det första kvartalet av 2024. Den läckta informationen har samlats i ett Reddit-inlägg, men det kan vara värt att nämna att den första bildlänken ser ut att innehålla en mindre spoiler av spelets handling. Spelet är "konsolexklusivt till Playstation 5", vilket innebär att en pc-version inte är omöjlig.