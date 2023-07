Efter att ha försenats till augusti tidigare i år har nu utgivaren Focus Entertainment meddelat att Atlas Fallen har gått guld, vilket borde innebära att det är mer eller mindre redo att släppas. Därtill har de släppt en ny trailer där de visar de tre olika vapen vi kan använda oss av i spelet.

Tre vapen kanske låter som lite, men de är hyfsat föränderliga och mångsidiga, och byter i vissa fall form beroende på vilka attacker och kombos man använder. Dunecleaver ser till exempel ut som en yxa vanligtvis, men har även attacker som får den att förvandlas till en eller flera gigantiska hammare.

Den något mer graciösa spelaren kan istället välja en Sandwhip, som i princip är en piska med en stor kniv i ena änden. Arsenalen avslutas med Knuckledust, som är ett par rediga handskar som låter en komma fienderna inpå livet.

Utvecklingen är det Deck13 som står för, som tidigare gett oss spel som The Surge, The Surge 2 och Lords of the Fallen.