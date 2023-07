Elite-utvecklaren Frontier jobbar på ett spel i Warhammers Age of Sigmar-universum och har tidigare utlovat en matig enspelarkampanj och ett RTS-spel i modern tappning, utan att återuppfinna hjulet. Nu har det börjat trilla in förhandstittar (bland annat från IGN) på det, och det görs jämförelser med bland annat Dawn of War 3.

Sett till basbyggandet verkar det dock luta mer åt Dawn of War 2-hållet än de båda andra spelen, eftersom det inte blir något egentligt sådant i Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin. Istället har man en huvudsaklig hubb som kan uppgraderas för att ge tillgång till nya och högre antal enheter, medan ytterligare byggnader istället måste resas vid de kontrollpunkter som finns utspridda på kartan.

I åtminstone multiplayer är det även dessa kontrollpunkter man måste sikta in sig på om man vill vinna, eftersom målet är att ha dem under kontroll. Det finns olika typer av kontrollpunkter och man kan välja att bygga byggnader för bland annat extra resursutvinning, läkning av trupper eller försvar. Enheterna styr man inte en och en, utan som enheter som man kan dra tillbaka till sin hubb för att läka, så att man slipper lägga resurser på att träna helt nya.

I morgon börjar ett öppet betatest av spelets multiplayer, där två av de fyra fraktionerna ska vara tillgängliga. Mer info om hur man deltar hittar ni här.