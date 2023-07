Larian bekräftade förra veckan att Maggie Robertson har en roll i det kommande rollspelet Baldur’s Gate 3. Robertson är mest känd som den långa vampyrdamen Lady Dimitrescu från Resident Evil Village och Baldur’s Gate 3 ska hon spela ännu otäckingen Orin the Red.

Orin beskrivs som en ”sexy but sadistic presence who will appear time and time again through the game”. Vilket inte later så långt ifrån vad hon redan spelade i Resident Evil Village. Maggie Robertson hamnar i fint sällskap med skådisar som Jason Issacs och Jk Simmons. Matt Mercer kommer spela den populära Minsc från de tidigare Baldur’s Gate-spelen.

Det finns ännu ingen bild på Orin, men vi behöver inte vänta speciellt länge på att få se hur hon ser ut då spelet släpps till PC den 3:e augusti. Konsolerna får dock Baldur’s Gate 3 lite senare då Playstation-ägarna får vänta till 6:e september. De (vi) som har Xbox får vänta ännu längre då inget datum än är satt där på grund av tekniska problem med co-op och splitscreen.