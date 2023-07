Det ser ut som att Respawn redan börjat snickra på en tredje del i Star Wars Jedi-sagan. Inget är klart eller officiellt, men jobbannonser som Tech 4 Gamers nosat fram indikerar att något kan vara på gång.

Det ena jobbet gäller en ljuddesigner som ska arbeta med just Star Wars Jedi, och det är ett plus att ha erfarenhet av spelmotorn Unreal Engine 5. I nyss släppta Star Wars jedi: Survivor sitter Unreal Engine 4, så såvida man inte har tänkt sig att byta spelmotor i det så lär jobbet gälla ett annat spel. I nästa annons söker Respawn en combat designer till ett Star Wars-spel (ingen undertitel). Men eftersom det är ett "jättestort plus" att brinna för "melee combat games" går tankarna onekligen till en viss spelserie.

Para dessa grejer med att spelets game director Stig Asmussen sagt att han gärna ser att serien blir en trilogi. Känns inte osannolikt, va?

Jedi: Survivor är del två i serien (Jedi: Fallen Order var först) och det släpptes i april. Det fick höga betyg, och den enda egentliga kritiken rörde halvkass prestanda på både pc och konsolerna. Men överlag håller många av er FZ-medlemmar med oss om att det är ett kanonspel.