De två A Plague Tale-spelen har blivit väldigt uppskattade AA-produktioner, och förra året sa spelregissören Kevin Choteau att ett tredje spel inte är uteslutet. Kort därefter dök det upp platsannonser hos Asobo som antydde att arbetet redan hade dragit igång, och nu kommer ännu fler.

Via sin webbplats söker de fyra personer till sitt "Plague Team", och i annonsen (franska) för en Senior Game Designer skriver de uttryckligen att personen ska: "ansluta sig till teamet bakom A Plague Tale: Requiem under förproduktionsfasen" och "delta i olika faser av brainstorming under starten av projektet" – det rör sig med andra ord om ett nytt projekt.

Visst skulle det kunna handla om att Plague-teamet jobbar på ett helt annat varumärke, men platsannonsen nämner även att det är önskvärt att man har spelat de båda Plague Tale-spelen och har erfarenhet av narrativa äventyrsspel.