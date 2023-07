Även spelare kan behöva en paus från knapptryckandet ibland, och då kan lite tv-tittande sitta fint. Om Apple TV+ känns lockande för det så erbjuds tjänsten nu gratis till Playstation 5-ägare i sex månader och Playstation 4-ägare i tre månader.

Erbjudandet måste nyttjas innan 31 juli, vilket görs genom att ladda ner Apple TV-appen till konsolen och logga in med/skapa ett Apple ID. Erbjudandet kan nyttjas på PS5 även om man redan nyttjar ett Apple TV-prov eller prenumererar, förutom om man prenumererar via ett paketerbjudande som Apple One. På PS4 är det dock bara nya användare som kan nyttja erbjudandet.

Mer info här.