Årets Emmy-nomineringar är här, och inte helt otippat har HBO:s The Last of Us-serie chansen att kamma hem vinsten i en rad olika kategorier. 24 nomineringar blev det till slut, vilket innebär att det bara är Succession som har fler, med 27 stycken.

Nedan ser ni ett axplock av nomineringarna för serien:

Enastående dramaserie

Kvinnlig huvudrollsinnehavare (Bella Ramsey)

Manlig huvudrollsinnehavare (Pedro Pascal)

Kvinnlig gästskådespelare i dramaserie (Melanie Lynskey, Storm Reid, Anna Torv)

Manlig gästskådespelare i dramaserie (Nick Offerman, Murray Bartlett, Lamar Johnson, Keivonn Montreal Woodard)

Utöver dessa har de även nominerats för bland annat rollsättning, produktionsdesign, kostymer och dramaregi. Hur många vinster det faktiskt blir får vi se den 18 september.