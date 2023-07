Pc-versionen av Ratchet & Clank: Rift Apart är bara veckor bort. Och glädjande nog för dig som funderar vad den tidigare PS5-exklusiva skönheten kräver så har detaljerade systemkrav nu dykt upp, rapporterar DSOG.

Lika glädjande är att man bjussar på en detaljerad genomgång med hela fem nivåer, från klena reliker till datorer till två nivåer av ray-tracing-förstärkt skönhet. Och det är bara att konstatera att det här verkar bli rätt flexibelt och funka med både klena och kraftiga maskiner. Man skriver även ungefär vilken framerate du kan förvänta dig och i vilken upplösning. Gott så.

Minimium Recommended High Amazing ray-tracing Ultimate ray-tracing Avg. perf. 720p/30 fps 1080p/60 fps 1440p/60 fps (4k/30 fps) 1440p/60 fps (4K/30 fps 4K/60 fps Graph. settings Very low Medium High High (RT high) High (RT very high) GPU GTX 960 / RX 470 RTX 2060 / RX 5700 RTX 3060 Ti / RX 6800 RTX 3070 / RX 6800 XT RTX 4080 / RX 7900 XTX CPU Core i3-8100 / Ryzen 3 3100 Core i5-8400 / Ryzen 5 3600 Core i5-11400 / Ryzen 5 5600 Core i5-11600K / Ryzen 5 5600X Core i7-12700K / Ryzen 9 5900X RAM 8 GB 16 GB 16 GB 16 GB 32 GB OS Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10 Storage 75 GB HDD 75 GB SSD 75 GB SSD 75 GB SSD 75 GB SSD

Rift Apart släpps den 26 juli. Det blir Ratchet & Clank-seriens debut på datorer, och denna version görs av Nixxes. De har tidigare gjort pc-versioner av Spider-Man + Miles Morales och Horizon: Zero Dawn, så förhoppningsvis blir det inget nytt The Last of Us-haveri.

Slutligen: spelet är riktigt bra. Och så här ser det ut i 4K på PS5.