Röstskådespelare är vana vid att snacka, men ibland snackas det lite för mycket. Den senaste snackpåsen heter Simone Bailly, som via sina Twitter- och Instagram-sidor avslöjade att hon spelar en av karaktärerna i en kommande remake av Need for Speed: Most Wanted som ska släppas nästa år. Problemet är att någon sådan remake inte har utannonserats, och hon raderade snabbt sina inlägg.

I remaken ska hon axla rollen som partner till polisen Jonathan Cross, vilket är samma roll som hon spelade i originalspelet från 2005. Vi kan alltså dra slutsatsen att det är 2005-spelet som potentiellt ska få sig en remake, snarare än det från 2012.

Inget har bekräftats officiellt, men chanserna för att en remake utannonseras inom en nära framtid ser goda ut.