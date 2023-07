Skepsisen har varit påtaglig när vi har skrivit om Gran Turismo-filmen, trots att det är självaste Neill Bloomkamp (District 9) som står för regin och att stjärnor som David Harbour (Stranger Things) och Orlando Bloom (The Lord of the Rings) finns i rollistan.

Nu har en del journalister fått se filmen, och intrycken är förvånansvärt positiva. Matt Maytym från Total Film skriver att filmen följer den klassiska formeln, men att den presterar väldigt bra inom dess ramar. Brandon Davis från Comicbook.com menar i sin tur att den utklassar de flesta spelbaserade filmer och bjuder på bra prestationer från både David Harbour och huvudrollsinnehavaren Archie Madekwe.

Filmen baseras på GT Academy-tävlingen som hölls på riktigt under 2011, där vinnaren i en Gran Turismo-turnering fick chansen att bli en riktig racingförare.

Gran Turismo har biopremiär i Sverige den 11 augusti.