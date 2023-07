Det strejkas just nu i USA, både bland författare och skådespelare, vilket givetvis har stor påverkan på kommande serier och filmer. Innan strejken drog igång var det tänkt att den andra säsongen av The Last of Us skulle ha premiär under 2025, och strejken behöver inte nödvändigtvis ändra på det.

Producenten Craig Mazin säger till Deadline att de med nöd och näppe hann skriva färdigt säsongens först avsnitt innan strejken drog igång, och nu går han mest runt och skriver i huvudet för att vara redo när "företagen tar sitt förnuft till fånga". Då tänker han sätta igång att skriva för fulla muggar, så att säsongen kan sändas som tänkt.

Mazin säger även att de hade rätt bra flexibilitet, eftersom de filmar mycket utomhus och därför måste vänta på rätt årstid och väder ändå, så i dagsläget har påverkan från strejkerna varit begränsad. Det börjar dock närma sig en punkt där de kan behöva skjuta upp premiären om strejkerna fortsätter.

Hur det blir återstår alltså att se, men klart står åtminstone att det även blir en tredje säsong ifall den andra går hem hos publiken. Första säsongen gjorde verkligen det och nominerades nyligen till 24 Emmys.