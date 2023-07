Nya Mission: Impossible (undertitel Dead Reckoning Part One) blåser just nu folket ur biofåtöljerna med sin action. För snart 14 år sedan blåste Uncharted 2: Among Thieves PS3-spelarna ur sina stolar, och nämnda film har en scen som fått många att minnas just Uncharted 2.

Ett urspårat tåg som dinglar lodrätt finns i Uncharted 2 – och i nya Mission: Impossible.

Scenen inleder Uncharted 2 och är en av seriens mest ikoniska stunder. En som förstås minns den väl är Bruce Straley, som regisserade Naughty Dog-spelet med Amy Hennig. Han har tweetat bilder från både filmen och spelet, men han verkar definitivt inte sur utan menar att detta är "den finaste formen av smicker" och avslutar med en avväpnande emoji: 😉.

Både Straley och Hennig har lämnat Naughty Dog, och framtiden för serien är oklar. Det ryktas dock om att en annan studio ska ta över och möjligen har vi redan fått se en glimt av ett nytt spel.