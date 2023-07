Vi är halvvägs in i juli 2023, och ännu har inget röjts kring höstens Call of Duty. Officiellt, alltså. Inofficiellt pekar en del på Call of Duty: Modern Warfare III – och nu ser vi ytterligare tendenser (via VGC). Det rapporteras att titeln Modern Warfare III uttryckligen skrivits ut när Activision anmält en rad Twitter-konton som ska ha delat bilder från spelet.

En av dessa är användaren BobNetworkUK som ska ha fått sitt konto låst. Anledningen ska vara att han delat: "läckt material från ej släppta spelet Call of Duty: Modern Warfare III". Bilderna som läckte tros ha kommit från ett internt test.

Fortsättning följer? Eventuellt väldigt snart.

Det har ryktats om släpp i november, och även om Microsofts köp av Activision Blizzard kan ha gått igenom vid det laget ska CoD släppas till Playstation (och Nintendo) i åtminstone 10 år till.