Data har sammanställts från en rad europeiska länder – Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike – och GfK Entertainment slår fast att Zelda: Tears of the Kingdom är bästsäljaren bland fysiska spel i Europa under första halvan av 2023.

Det är inte alla europeiska länder, men ändå ett brett urval.

Nya Zelda slår storsäljarna Hogwarts Legacy och Fifa 23. Det senare släpptes visserligen redan i fjol, men Fifa är alltid Fifa. Ja, i och för sig inte nu längre. Nu är EA:s Fifa istället FC 24. Nåväl.

I nio av de arton redovisade länderna sålde Tears of the Kingdom bäst, däribland Sverige. Fifa 23 var etta i fem av länderna, liksom Hogwarts Legacy sålde bäst i fyra: Belgien, Danmark, Nederländer och Tjeckien. Totalt sett ska dock Hogwarts ha gått något bättre än Fifa 23.

Zelda: Tears of the Kingdom sålde i 10 miljoner exemplar under sina tre första dagar.