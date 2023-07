Någon på spanska Amazon (via Gematsu) har varit lite för het på gröten och släppt boxar för Skull Island: Rise of Kong till PS5, PS4, Xbox och Switch. Utvecklaren Gamenill är, med titlar som Nickelodeon All-Star Brawl och Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance, inte en av branschens stora drakar. Gamescom-avslöjande, kanske?

Actionäventyr i tredjeperson där du hämnas dina föräldrars död, i rollen som King Kong.

Spelhistorien har sin beskärda del av King Kong-spel, och det började tidigt; 1982 med King Kong till Atari 2600. Under ganska många år har det varit ganska tyst, och 2005 års filmlicensspel Peter Jackson's King Kong (bilden) från Ubisoft är det senaste som gav större ringar på vattnet.