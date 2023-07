Det är snart augusti och vi vet att det släpps ett nytt Call of Duty under spelhösten. Som alltid. Någon utannonsering från Activision har vi dock inte fått, men rykten saknas det definitivt inte. Det mesta (för att inte säga: allt) pekar på Call of Duty: Modern Warfare III, och nu får vi mer.

Bilder som läcker via Twitter ("X"?) visar ett samarbete mellan energidrycken Monster och Call of Duty: Modern Warfare III, där vi får se artwork med John Price med den ikoniska tangorabatten och en logotyp som är svår att missförstå. Det intressanta är att Activision tycks bekräfta det hela.