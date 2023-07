Spelarna har fortfarande pc-debaclet kring The Last of Us färskt i minnet. Men. Det har lagats, och närmare nio av tio av den senaste tidens Steam-recensioner är positiva. Dessutom har det blivit Steam-verifierat. Ratchet & Clank: Rift Apart som släpps idag är det redan från start.

Och det är dessutom Steam Deck-verifierat redan nu.

Det innebär bland annat fullt stöd för kontroller och Steam Decks default-upplösning. Intressant att påpeka är att Rift Apart kräver 75 GB:s, vilket gör att de som investerat i billigaste varianten av Steam Deck behöver installera det på ett SD-kort. Det motsäger det Insomniac sa om Ratchet & Clank: Rift Apart; att det inte var möjligt på någon annan hårdvara än PS5 med sin snabba SSD.

Ord som Insomniac sedan delvis backat från (tack, VGC), och som bevisligen inte stämmer.

Ser vi till pc-kraven lär Rift Apart på Steam Deck köras i 720p och 30 fps. Och på tal om pc: har du en riktigt vass sådan kan du nyttja RTX i 200 fps. Nvidia har släppt en så kallad prestanda-trailer med DLSS 3 aktiverat, ray tracing och 4K-upplösning. Mer om systemkraven här.