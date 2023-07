Tidigare i år utannonserade Paradox spelet Life by You, som är tänkt att bli en utmanare till The Sims. Med andra ord får man chansen att skapa diverse invånare och familjer, bygga deras hem och detaljstyra deras liv. Det var tänkt att släppas i early access på pc den 12 september, men spelgudarna tycks ha satt käppar i det ordspråkliga hjulet.

I ett pressmeddelande med tillhörande video säger Paradox att de flyttar early access-släppet till den 5 mars 2024, alltså ett halvår. Detta för att ge teamet på Paradox Tectonic möjlighet att förbättra spelets användargränssnitt och grafik, vilket i ärlighetens namn kan behövas. De ska dessutom passa på att pilla med spelets omfattande moddverktyg, som låter spelare skapa diverse innehåll till spelet.

Spelet kommer även att närvara vid Gamescom nästa månad, där guidade tester kommer att erbjudas till pressen.