Sea of Stars är retro så det förslår med starka Chrono Trigger-vibbar. När det släpps den 29 augusti går spelet dit inget spel (så vitt vi vet) gått förut: det släpps samtidigt via både Xbox Game Pass och PS Plus. Det återstår att se om det blir det första av många titlar som gör detsamma.

PS Plus-nyheten nådde oss igår, men att det blir Game Pass-titel har vi vetat sedan länge.

Sea of Stars är en prequel till 2018 års mycket uppskattade actionplattformare The Messenger, och det släpps också via Steam och Switch. Dock inte via några prenumerationstjänster. Vad som däremot står klart är att vi kan lira Sea of Stars på många olika plattformar på flera olika vis.