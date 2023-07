Efter den, milt uttryckt, skakiga pc-releasen för The Last of Us Part I tidigare i år har det nog funnits en del nerver kring Ratchet & Clank: Rift Apart på pc. Men. Vi kan förmodligen andas ut. I skrivande stund är 84 procent av nästan 700 Steam-recensioner positiva. Det lovar gott.

Tekniktyckarna Digital Foundry (video underst) delar med sig av sina första intryck genom att ställa maxade pc-spefikationer och minimala sådana mot Playstation 5-versionen. Överlag är de imponerade, och menar att spelet är "en knockout i det visuella". Dock finner man att poleringen "inte är riktigt där den ska vara". Man hoppas på att kommande patcher ska råda bot på detta.

Man testar också hur spelet flyter på sämre maskiner utan någon SSD. Det blir... kaos. Man installerade Rift Apart på hårddisk från 2013 års PS4, och körde med en mindre muskulös pc.

Resultatet du ser undertill är talande.

Skillnaden mellan konsolupplevelsen och "väldigt låga" inställningar är enorma vad gäller dataöverföring. Du upptäcker kaoset när du försöker köra Ratchet and Clank: Rift Apart via en lanserings-PS4 med 512 GB HDD. Inte ens väldigt låga inställningar funkar och till slut kraschar spelet.

Med en mer modern HDD (alltså, inte en SDD) är resultatet "okej".

Det huvudsakliga intrycket är "en pc-port som, ännu en gång, inte släpps i sitt mest polerade skick". Fler detaljer i deras test. Med historien i bakhuvudet tror Digital Foundry att spelet dock kommer putsas upp. Man tillägger också att Steam Deck-verifieringen är befogad.