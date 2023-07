Två klassiska The Legend of Zelda-spel som ursprungligen släpptes till Game Boy Color i början av 00-talet är nu tillgängliga via prenumerationstjänsten Switch Online. Tvillingspelen Zelda: Oracle of Ages och Oracle of Seasons släpptes samtidigt 2001, och gör det alltså nu också. Fullt logiskt då de är tätt sammanflätade. I det ena reser du i tiden, och i det andra växlar du mellan säsonger.

Du kan spela de två äventyren fristående, men länka samman dem för ytterligare äventyrande.

2013 hann Ages och Seasons också med ett släpp via Virtual Console på 3DS. Efter den monumentala releasen av Zelda: Tears of the Kingdom tidigare i år återstår det att se var Nintendos klassiska äventyr tar vägen härnäst. Det låter emellertid som vi ska räkna med fler öppna världar, då Nintendo ser det som "ett format att bygga vidare på".