I november 2020 dök Playstation 5 upp, om än i hyfsat begränsade mängder – och inte blev det bättre av att scalpers gjorde allt de kunde för att lägga beslag på de få konsoler som blev tillgängliga för att kunna sälja dem till överpris. Men det är ett minne blott och i dagsläget kan man ströva in lite varstans och plocka på sig en maskin.

Och försäljningen har gått riktigt bra. I ett nytt inlägg från Sony Interactive Entertainment-chefen Jim Ryan meddelar han att konsolen nu har sålts i 40 miljoner exemplar. Det handlar heller inte om "skeppade" konsoler (alltså som bara har skickats ut till återförsäljare), utan det ska röra sig om 40 miljoner konsoler som har hamnat i slutkundernas händer.

Han delar även med sig av de 40 titlar som Playstation-spelare har rösta fram som de bästa, som ni ser i bilden ovan (i alfabetisk ordning). De inkluderar titlar som Cult of the Lamb, Demon's Souls-remaken, Elden Ring och God of War: Ragnarök, för att nämna ett fåtal.