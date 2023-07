The Texas Chain Saw Massacre ska bli asymmetriskt multiplayer-spel där Leatherface & Co. jagar vettskrämda potentiella överlevare. Det är så klart ett onlinespel, och nu står det klart att det över huvud taget inte kommer att gå att spela offline, och ej heller inkluderar botar som kan ersätta riktiga spelare.

Till MP1st säger utgivaren Gun Interactive att de inte övervägt att inkludera offline-botar, eftersom de i det tidigare spelet Friday the 13th lärde sig att det är väldigt svårt att skapa trovärdiga botar. Hade de lagt krut på det så hade andra delar av spelet fått lida, vilket påverkat upplevelsen över lag.

Fokus låg istället på att pressa den asymmetriska skräckgenren framåt så mycket som möjligt, vilket innebär att målet är att skapa en unik PvP-upplevelse.

Spelet släpps hur som helst den 18 augusti på Xbox One, Xbox Series X/S, Playstation 4/5 och pc, och inkluderas i Game Pass.