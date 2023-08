Leksaksjätten Hasbro äger bland annat robotjättarna Transformers, och nu säger de sig vara sugna på att återigen börja sälja Transformers-spelen från Xbox 360-eran. Problemet är att det var Activision som agerade utgivare åt dem, och nu vet de inte var de har lagt hårddiskarna som spelen ligger på.

När Transformers World frågade Hasbro om möjligheten att släppa spelen svarade de:

Tyvärr vet Activision tydligen inte vilka hårddiskar de ligger på i deras byggnad. När ett företag äter ett företag som äter ett företag så tappas saker bort, och det är väldigt frustrerande. Förhoppningen är att nu när affären går vidare med Microsoft och Xbox, att de går igenom alla arkiv och varje hårddisk för att hitta allt, för det är ett självklart tillskott till Game Pass. Vi vill få upp dessa spel igen så att folk får chansen att spela.

Förhoppningsvis får Activision lite eld i baken, vare sig den kommer från Microsoft eller inte, så att de kan leta reda på spel som Fall of Cybertron, War For Cybertron, Devastation och Rise of the Dark Spark.