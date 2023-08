I vår fyller Nintendo Switch sju år och efter releasen av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom är det många som riktar blicken mot framtiden och Nintendos nästa konsol. Räkna med att den vilda rykteskarusellen bara börjat – och att den kanske slutar framåt slutet av 2024?

Enligt flera källor som VGC varit i kontakt med ska Nintendos nya hårdvara sannolikt släppas under andra halvan av 2024. Man vill säkerställa ett stort lager redan från start och undvika bristen som präglat Playstation 5 och Xbox Series X|S. Rapporten skvallrar om att Switch-uppföljaren ska fungera på liknande vis som Switch. Det vill säga: portabelt läge.

Utvecklarkit ska ha skickats ut till utvecklare.

LCD istället för OLED?

Det talas om att konsolen lanseras med LCD- snarare än OLED, för att hålla nere kostnaden då man vill öka på lagringsmöjligheterna (spel blir inte direkt mindre). Liksom Switch kommer fysiska spel stödas i form av kassetter. Blir det bakåtkompatibilitet?

Eurogamers källor håller med VGC:s. Frågan om bakåtkompatibilitet lyfts och "några" tredjepartsstudior antyder att det skulle skada möjligheten att sälja gamla spel på ny hårdvara.

Men. Allt detta är rykten och spekulationer. Vad vi vet är att Switch-försäljningen mattas och att Nintendo vill säkerställa "mjuk övergång" till nästa konsol, genom samma Nintendo-konto.

