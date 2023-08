I maj släpptes The Lord of the Rings: Gollum, som redan under utvecklingen kritiserades hårt och som levde upp till, ehum, "förväntningarna". Utvecklaren Daedalic la sig platt och lovade att patcha spelet tills det nådde sin "fulla potential". Eventuellt är vi där nu? Mellan raderna när teamet skriver om patch 2.2 låter det som om man inte kommer fortsätta uppdatera spelet.

Till alla våra spelare, tack för ert tålamod. Vi hoppas innerligt att förändringarna kommer hjälpa er njuta av The Lord of the Rings: Gollum.

Det låter onekligen som ett slags bokslut. Kommentarerna under är mestadels optimistiska, men spelarna manar också till fortsatta uppdateringar. Det är emellertid oklart om sådana kommer.

36 procent av Steam-spelarna ger Gollum tummen upp. Det är lågt. Ser vi däremot till senare tids tyck så är 46 procent positiva. Ett fall framåt. Återstår att se om patchen boostar det ytterligare.