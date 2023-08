För ett tag sedan skrattade sig internet hest åt den pinsamt uppenbara The Last of Us-klon som dykt upp på Nintendo Eshop under namnet The Last Hope: Dead Zone Survival. Utöver likheterna med Sonys omtyckta spel fanns det dock inte mycket att hämta, och själva spelet var mest ett hafsverk gjort med diverse färdiga objektpaket och annat (asset packs).

Men om du har sparat pengar för att kunna köpa härligheten så måste jag göra dig besviken, för Nintendo har nu tagit bort spelet från sin butik. Vissa trailers för spelet har dessutom blivit nedtagna från Youtube eftersom Sony menar att de inkräktar på deras upphovsrätt. Med andra ord kan vi nog utgå ifrån att de även har kontaktat Nintendo för att få spelet borttaget.