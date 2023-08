Spelutgivaren Devolver Digital är känd för sina märkliga shower, och nu har vi fått ytterligare en. Under gårdagen presenterade de Devolver Delayed Showcase, där en serie spel visades upp för att meddela att de har försenats till nästa år. Spelen ifråga listar vi nedan.

The Plucky Squire

Ett plattformsspel som skiftar mellan 2D och 3D. Handlingen kretsar kring karaktärer i en sagobok som letar sig ut från sidorna och hittar världar med lite mer djup än de är vana vid. Släpps på pc, Playstation 5, Xbox Series X/S och Switch under 2024.

Stick It to the Stickman

Ett slagsmålsspel där man i rollen som en streckgubbe måste spöa andra streckgubbar i fysikbaserade strider på olika arbetsplatser. I takt med att man klättrar på karriärsstegen kommer man att kunna använda en rad olika vapen och slåss mot olika motståndare. Släpps under 2024 på pc.

Skate Story

Ett riktigt läckert skateboardspel där ens karaktär är en demon gjord av glas och smärta, vilket innebär att ett fall inte bara leder till ett par blåmärken, utan att hela ens existens går i kras. Målet är att skejta till månen och käka upp den, och i gengäld får man tillbaka sin frihet från djävulen. Släpps under 2024 på pc.

Anger Foot

Ett FPS med högt tempo där man sparkar och skjuter sig genom Shit City för att få nya vapen och gympaskor. Färden går genom allt från kloaker till skyskrapor. Släpps under 2024 på pc.

Pepper Grinder

Ett sidoskrollande plattformsspel där man använder en stor borr för att gräva och hoppa genom pixliga och vackra banor. Man samlar på sig juveler och annat på vägen, som sedan kan användas för att uppgradera ens förmågor. Utöver borren får man dessutom ratta en del andra maskiner. Släpps under 2024 till pc och Switch.

Det hela avslutas med kungörandet att de även har spel som inte har försenats och som faktiskt kommer att släppas under 2023, nämligen The Talos Principle 2, Gunbrella, Karmazoo, Wizard with a Gun och The Cosmic Wheel Sisterhood.