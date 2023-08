Ladda mobiltelefonen och markera 7 september i kalendern. Då släpps nämligen Final Fantasy VII Ever Crisis till Ios- och Android-format. 31 juli hade redan en miljon förregistrerat sig, enligt Square Enix, och nu när releasedatumet är spikat lär fler jrpg- och Final Fantasy VII-fans ansluta.

Ever Crisis utannonserades redan i februari 2021 och är enligt Square Enix "ytterligare en chans till en remake". Spelet ska låta oss återuppleva de "mest minnesvärda ögonblicken" från Final Fantasy VII, Crisis Core, Before Crisis, Dirge of Cerberus, The First Soldier och Advent Children.

Dessutom tillkommer nya sidor av historien, och vi ska få lära känna en ung Sephiroth.

Nytt material ska undan för undan släppas, lovar Square Enix. Ever Crisis är free-to-play och låter oss köpa loot-lådor med bland annat vapen. Det återstår att se hur mycket free-to-play det blir.