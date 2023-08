Ryktet stämde. Quake II-remastern avtäcktes och släpptes under Quakecon. Den heter kort och gott: Quake II. Varför krångla till det? Precis som i fallet med första Quake ligger Nightdive Studio bakom remastern, och utöver grundspelet ingår tre expansioner samt Quake II 64. Gott så.

Mycket gott, till och med. Förutom två originalexpansioner tillkommer sprillans nya Call of the Machine, utvecklad av våra svenska Wolfenstein-stoltheter Machinegames. Utöver de andra expansionernas 33 kampanjbanor och 21 multiplayer-banor får vi ytterligare 28 banor och en multiplayer-karta. Vi kommer ha att göra med Quake II under lång, lång tid.

Formaten är pc, Playstation, Xbox och Switch. På pc och Xbox har det även släppts via Game Pass.