The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom släpptes tidigare i år till smicker och höga betyg, och ligger i skrivande stund på 96/100 i betygssnitt på Metacritic, som sammanställer betyg från diverse spelmedier. Det är helt klart en kandidat till diverse årets spel-priser för 2023, men en nysläppt utmanare lär också kunna lägga beslag på sin beskärda del.

Baldur's Gate 3 har varit ute i runt en vecka, och även om många inte är redo att sätta betyg riktigt än, är de betyg som har satts riktigt höga. Så pass höga att dess betygssnitt på Metacritic faktiskt ligger på 97/100, vilket innebär att de tar förstaplatsen från Zelda.

Men snittbetyget är ju inte hugget i sten och kan komma att gå både upp och ner. FZ har ännu inte satt en piffra på Baldur, men i den första delen av sin recension är recensent Berg mycket positivt ställd till Larians fortsättning på den anrika rollspelsserien.