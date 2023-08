Under THQ showcase visades det också upp mer från rebooten av Alone in the Dark. I spelet kommer vi få följa Edward Carnby och Emily Hartwood i ett skräckäventyr inspirerat av Lovecraft. Första spelet släpptes 1995 och kan ses som inspirationen till hela Resident Evil-serien. Allt som vi förknippar med just Resident Evil vad gällande fasta kameravinklar och pansarvagnskontroll startade i just Alone on the Dark. Rebooten ska bli återberätta första spelet i samma anda som Capcom gjort med sina remakes av just Resident Evil-spelen, vilket innebär att man skulle kunna säga att cirkeln sluts. Under showcasen visades det upp två klipp där vi får lära känna protagonisterna Carnby och Hartwood lite mer. Carnby spelas av David Harbour ((Stranger Things) och Hartwood spelas av Jodie Cormer (Black Widow).

Spelet är tänkt att släppas i höst, men för den som inte orkar vänta finns det en prolog till spelet att ladda ned helt gratis. Prologen finns tillgänglig på samtliga plattformar och går att ladda ned från länkarna här nedan.

Playstation

Xbox

Steam

Spelet har releasedatum den 25:e oktober och kommer släppas till PC, Playstation 5 och Xbox Series.