Far Cry-serien har fått en ny chef hos Ubisoft, och hans namn är Drew Holmes. Han har tidigare jobbat med Far Cry 5 och New Dawn, men även spel som Bioshock Infinite, Red Faction Guerrilla, Saints Row 2 och Saint's Row: The Third.

På sin Linkedin-sida skriver han att de senaste månaderna har varit spännande och att de har stora saker på lut för Far Cry-serien. Samtidigt uppmanar han även folk att höra av sig om de vill vara en del av varumärkets "nästa stora evolution".

Vad kan det vara? Det vet vi inte, men det har ryktats om att nästa del i Far Cry-sagan kommer i form av två separata spel: ett singleplayer och ett multiplayer. Det sägs utspela sig i kyliga Alaska, där multiplayer-spelet kommer att ha ett extraction shooter-upplägg, alltså något i stil med Escape from Tarkov.