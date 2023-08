Embracer ska visserligen lägga ner spel och studior, men de ska samtidigt fortsätta släppa spel, något som helgens THQ Nordic Showcase är ett bevis på. Du ser alla filmer från showen här, där Turtles-spelet TMNT: The Last Ronin var en av de mer eggande – även om teasern sa ytterst lite.

Ett spel baserad på den firade serietidningen The Last Ronin är dock något som får våra munnar att vattnas. Inte minst när man tidigare i år sa att spelet var inspirerat av de senaste God of War-spelen. Teasern säger inte mycket, men vi får en lite (art)bild som kanske säger lite (lite) mer.

Om du inte läst The Last Ronin vore det dumt att spoila storyn. När man tidigare i år teasade spelet underströk man att vi kommer behöva vänta i åratal. Pc, PS5 och Xbox Series är formaten.