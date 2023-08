Forza Motorsport saknar vid release ett inslag nog många räknat med: splitscreen. Det bekräftar Turn 10 i en livestream (tack, Eurogamer). Chris Esaki, creative director, förklarar det med grafik:

Vår tunga investering i att pusha våra nya grafiska inslag och vår totala omarbetning av renderingsmotorn gjorde tyvärr splitscreen väldigt svårt att implementera, och det kommer inte att finnas vid lansering.

Återstår att se om det kommer efter lansering. Intressant nog har Larian trubbel med splitscreen gällande Baldur's Gate III på Xbox Series S. Har Turn 10 möjligen sprungit på liknande patrull?

I samma livestream som nämns ovan konstaterar Esaki att man inte heller kommer ha AI-förare eller chans att vara åskådare i spelets nya multiplayerläge, "Featured Multiplayer". Här handlar det inte om grafiska resurser, utan teamet har kommit fram till att det inte skulle passa in här. Turn 10 "såg inte poängen" med att åskådare ska ta förarplatser eller smälla in AI just här.

Forza Motorsport släpps 10 oktober till pc och Xbox Series X|S.