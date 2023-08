Hironobu Sakaguchi skapade Final Fantasy år 1987 och, trots att han sedan länge lämnat serien, fortsätter han spela. Han viger ett inlägg på X åt att hylla senaste spelet i serien. "Den ultimata fantasin", är orden han använder för att beskriva Final Fantasy XVI (översatt av Gamesradar).

Han beskriver tre nyckelpunkter för serien: "Äventyrslystnad, mod, beslutsamhet". Med tanke på det han sa (ovan) låter det som om Sakaguchi menar att del sexton fångar detta på bästa sätt.

Hironobu Sakaguchi lämnade Square under 2003 och Final Fantasy X-2 blev sista spelet i serien han var involverad i, även om han i praktiken gjorde ytterst lite på Square (då utan Enix) efter filmfloppen Final Fantasy: The Spirits Within. Han har dock fortsatt vara serien trogen.

Inte minst gällande onlinespelet Final Fantasy XIV, som han är ett fan av.

Sakaguchi är emellertid ingen pensionerad spelskapare utan har fortsatt att producera spel, så som mobilexklusiva Fantasian. Ett spel som kan vara på väg att ta klivet till (åtminstone) pc.