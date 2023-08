Assassin's Creed Mirage är ett AC-spel i lite mindre skala som tar oss tillbaka till seriens rötter – två faktum som har välkomnats av många. Och nu kommer ytterligare en trevlig överraskning, för via X (suck) skriver teamet att spelet har gått guld och därmed eller mer eller mindre redo att släppas.

Det blir dock inget släpp den 12 oktober som planerat, utan istället kommer spelet en vecka tidigare, alltså den 5 oktober. Lords of the Fallen släpps den 13 oktober, så kanske vill de undvika att behöva konkurrera med det. Istället blir det inte lika uppmärksammade (men likväl lovande) The Lamplighters League som det får slåss mot.

I Assassin's Creed Mirage kommer vi att få spela som Basim Ibn Ishaq, och det utspelar sig i Bagdad.