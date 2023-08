Nu börjar det närma sig. Den 6 september släpps Bethesdas Starfield (1 september med Deluxe-utgåvan eller högre), och vill man fördjupa sig i spelets värld så finns det nu lite material att tillgång. För ett par veckor sedan släpptes en uppsättning korta, animerade klipp som visade hur livet kan se ut i Starfield, och nu är det även dags för en historielektion.

På den officiella webbplatsen (bläddra ner) finns nu en sektion vid namn "The story so far..." som börjar år 2050 och löper fram till 2328, vilket alltså är två år innan själva spelet börjar. Tidslinjen visar bland annat den första ankomsten till Mars år 2050 och grundandet av spelets största stad, New Atlantis, år 2160.

Vi ser även hur de olika fraktionerna i spelet konkurrerar om stjärnsystem och att organisationen Constellation, som spelaren är med i, grundas år 2275 av Sebastian Banks i syfte att nysta upp galaxens mysterier.

Det är inte direkt något uppslagsverk, men ger åtminstone en grundläggande genomgång av vad som har hänt innan spelets början.