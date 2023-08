Alan Wake ska göra comeback i Alan Wake 2, och det i sällskap av en andra spelbar karaktär vid namn Saga Anderson. Den 17 oktober var mardrömmen tänkt att rulla igång, men Remedy har meddelat att de kommer att skjuta upp släppet, men bara med några dagar.

Det nya datumet är 27 oktober, och enligt Remedy görs detta eftersom oktober är en fantastisk månad för spelsläpp, och med det nya datumet hoppas de att folk får mer utrymme att njuta av sina favoritspel. Runt det tidigare datumet hade vi bland annat Assassin's Creed Mirage (5 oktober), Lords of the Fallen (13 oktober), Marvel's Spider-Man 2 (20 oktober), Super Mario Bros. Wonder (20 oktober) och Cities: Skylines II (24 oktober).

Nästa vecka drar Gamescom igång, och Remedy skriver att de ser fram emot att få visa upp vad Alan sysslar med i "the Dark Place".