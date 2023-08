Microsoft har meddelat att de nästa år kommer att stänga den digitala Xbox 360-butiken. Den 29 juli 2024 kommer Xbox 360 Store och Xbox 360 Marketplace att slå igen portarna, men Microsoft påpekar att man även efter det kommer att kunna fortsätta ladda ner och spela spel som man redan äger, även i multiplayer.

Har man koder som man planerar att lösa in mot spel via sin Xbox 360 så måste det göras innan butiken stänger, men har man ett saldo på sitt konto så förblir det kopplat till ens Microsoft-konto och kan användas även efter stängningen. Äldre spel som är kompatibla med Xbox One och Xbox Series X/S ska fortsätta att fungera på konsolerna, och man kan givetvis fortsätta att köpa dessa spel via butiken på sin Xbox One och Series X/S.

Alla spel på Xbox 360 är dock inte kompatibla med de nyare konsolerna, så dessa verkar vi inte längre kunna köpa digitalt efter att butiken har stängts.