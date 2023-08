Första säsongen av The Last of Us blev en riktig succé, men den andra säsongen kommer att dröja. Det senaste vi hört är att den skulle kunna ha premiär under 2025, även om de pågående strejkerna i Hollywood kan leda till att det blir senare än så. Men hur många säsonger blir det då totalt? Det vet vi faktiskt inte, men showrunner Craig Mazin snackade lite om just det i en intervju med The Hollywood Reporter.

De pratar bland annat om budgeten och att den andra säsongen på sedvanligt maner blir dyrare än den första, och att det alltid finns en viss debatt med HBO angående vad som krävs för att åstadkomma "en andra, tredje och fjärde säsong". När denna potentiella fjärde säsong tas upp senare i intervjun säger Mazin att det även kan bli tre eller fem säsonger, men att fyra känns som ett bra antal.

Vissa säsonger kommer dock att kräva färre avsnitt, medan andra kommer att kräva fler. De har tidigare sagt att det andra spelet kommer att delas upp i minst två säsonger, och Mazin kan bekräfta att "den berättelsen inte får plats i en säsong". Material nog för fyra säsonger finns garanterat, åtminstone om de väljer att brodera ut ut några av de andra karaktärers öden och berättelser.