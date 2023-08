Tidigare i år bekräftades det att Sega var i färd med att köpa upp Rovio. Den 18:e augusti blev affären färdig och Sega är nu ägare av de finska utvecklarna. Summan på kalaset blev blygsamma 706 miljoner euro.

Affären bekräftades via X (formaly knows as Twitter).

Uppköpet innebär antagligen att Sega har tänk sig expandera på den mobila marknaden och även om Angry Birds storhetstid är förbi så är Rovio specialister på just den marknaden.

Mobilmarknaden är stor idag och det spekuleras ju i om att Microsofts största anledning till att köpa upp Activision Blizzard också bottnar i mobilmarknaden. Går det köpet igenom får de ju nämligen sina tassar på King Mobile Gaming Studio och Candy Crush.

De arga fåglarna ansluter sig alltså till den blå igelkottens stall så frågan om vi får någon crossover i framtiden?